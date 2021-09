V pátek 17. září mezi osmou a desátou ráno bude pro veškerý provoz uzavřeno Kostelní náměstí. Prachatický deník na to upozornil referent odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Prachatice Radek Hečko.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.