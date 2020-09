Stát s rouškami ve školách předběhl kraj

Jihočeské školy jsou místem, odkud se ve velkém šíří případy nákazy koronavirem. Podle posledních údajů krajských hygieniků odtud pochází dokonce celá třetina nově odhalených pozitivních nálezů.

Vlnu pobouření mezi některými rodiči vyvolala úterní zpráva z Bezpečnostní rady kraje, že se od 21. září znovu zavedou roušky i v učebnách škol, měli je nasadit žáci 2. stupně a studenti středních a vysokých škol. Kraj už ale mimořádné opatření vyhlašovat nemusí, předběhl ho totiž stát a roušky budou povinné v celém Česku.

„Na stole byly dvě varianty, ta první, že by se roušky nosily jen ve školách, kde se prokázal covid, ta druhá počítala se všemi školami,“ přiblížila hejtmanka Ivana Stráská. „Schválili jsme tu druhou. Mimochodem podíl pozitivních případů souvisejících se školami vystoupal od minulého týdne z dvaceti na třicet procent.“

Krátce na to ale nastal zvrat. „Po jednání rady jsme měli videokonferenci s hejtmany, ke které se připojil i pan ministr Vojtěch, a sdělil, že stejný návrh, který jsme připravili my, bude platit od pátku.“

Z úterních rekordních 91 nových potvrzených případů více než třetina, 31 pozitivních výsledků, byla skutečně spojena se školským prostředím. „Nově jsme zaregistrovali pozitivitu u jednoho kantora, deseti žáků základních škol, patnácti středoškoláků a u pěti vysokoškoláků,“ upřesnila šéfka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Virus zavřel obchodní akademii i školku

Koronavirus zasáhl i Obchodní akademii Husova 1. Zástupkyně ředitelky školy Radka Čadková informovala, že všechny třídy mají od včera do pondělí 21. září zahájenou distanční výuku. V úterý by se studenti mohli vrátit k běžné výuce. „Máme třídy v karanténě. Řada vyučujících je také v karanténě. Škola je otevřená učitelům, mohou pracovat z kabinetů, kde mají zařízení s kamerou a mikrofonem. Někteří pracují z domova. Studenti jsou doma ve čtvrtek, v pátek a v pondělí. Dokonce i nemocní studenti se zapojují do distanční výuky,“ sdělila. „Dále budeme reagovat na pokyny hygieniků. Vyučující šli na testy, až budou mít výsledky, tak nám dá hygiena další pokyny,“ komentovala.

Mateřská škola Žabovřesky na Českobudějovicku, která má jednu třída, byla zavřená kvůli jednomu pozitivnímu případu koronaviru od pátku 11. do středy 16. září. „Školka je už otevřená. Byla v ní provedena dezodoridace, což je dezinfekce prostoru ozonem. Všechny děti se nenavrátily, některé přijdou zítra, některé v pondělí,“ uvedla starostka obce Žabovřesky Lucie Eliášová.

Nemocnice má pro lidi s covidem míst dost

Od minulého týdne narostl počet lidí, kteří leží v budějovické nemocnici s covidem-19, na dvacet, z toho šest je na intenzivní péči a dva připojení na ventilátoru. Běžná kapacita oddělení je naplněná ze 70 procent, počítá se ale i s jejím případným zvýšením. „Plánovaná rozšířená kapacita pro tyto případy ještě rozhodně naplněná není,“ uklidňuje Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic, a. s. „K žádnému zahlcení nedojde, máme už od jara připravený určitý algoritmus, v případě potřeby by nastoupilo infekční oddělení táborské nemocnice, popřípadě dalších nemocnic.“

Rozšířená kapacita budějovické nemocnice počítá s 72 lůžky v Budějovicích a dalšími 70 lůžky v Táboře.