„Na březen máme zatím zhruba dvacet procent stornovaných objednávek. Není to tak špatné, nicméně Korejci zrušili úplně všechno, Hongkong třicet až padesát procent, Tchaj-wan nějakých patnáct procent, ti jsou o něco izolovanější, Čína, ta nejezdí vůbec, tu ale neprovádíme, takže se nás to netýká, a hodně storen je i z Itálie,“ vypočítává Oto Šrámek, průvodce a zároveň jednatel Sdružení průvodců Český Krumlov, který se zaměřuje na skupiny z Asie, zejména z Japonska, Koreje, Hongkongu a Tchaj-wanu. „Chvíli ale trvá, než k nás storna doputují, takže se to ještě může změnit. Jsme takříkajíc na konci potravního řetězce: než storna projdou cestovkami, my se o nich kolikrát ani nedovíme, protože objednávka k nám nedorazí a my nevíme, že nějaká byla a teď je stornovaná.“

Rozhodující bude duben

Druhým dechem ale dodává, že je únor a sezóna by byla slabá tak jako tak. „Před deseti lety jsem měl pět skupin za měsíc, dneska jich mám přibližně pětkrát víc. Únor je v Krumlově tradičně nejslabší měsíc, to je jako v Itálii na plážích, tam v zimě také nikdo nejezdí, takže velké finanční ztráty nemáme. K nule se v únoru blížíme každý rok, spousta podnikatelů je na dovolené, restaurace bývají zavřené,“ vysvětluje Oto Šrámek. „V červnu a červenci, to už jezdí tisícovky skupin za měsíc. Teď jsme na pěti procentech objemu oproti létu, takže jestli nepřijede pár skupin, nic nám to neudělá. V březnu se jejich počet zvolna začíná zvyšovat a rozhodující bude duben. Uvidíme, až se prvního otevře zámek. Krumlov je hlavně o zámku, s otevřením zámku začíná celá turistická sezóna. Jestli pokles měl přijít, pak přišel v pravý čas. V dubnu by to bylo mnohem horší.“

Itálie má stop stav na školní zájezdy

Pavla Benettová, která provádí turisty z Itálie, doplňuje, že tamní vláda vydala nařízení, aby ze země nevyjížděly žádné školní a studentské zájezdy: „Březen je období, kdy cestují hlavně děti a studenti. Školní zájezdy jsou tedy stopnuté úplně, někteří lidé se ze strachu odhlašují i z běžných turistických skupin. Zatím se to týká jenom března, co bude dál, se uvidí.“

Českého Krumlova se to ale podle průvodkyně příliš nedotýká. „Pro pražské kolegyně, které provádějí pouze v italštině a jsou na školních skupinách závislé, je to obrovský propad. Tady v Krumlově je ta situace dvacet let stejná, školní skupiny jezdí sem tam, jedna dvě v týdnu, Praha je pro ně zatím zajímavější. Já italské objednávky na březen nějaké mám, zatím storna ve velkém nepřišla, zaregistrovala jsem jen jedno storno klasického zájezdu. Ale uvidíme, jak to bude vypadat dál,“ dodává Pavel Benettová.

Písek - Rušení zájezdů ze strany svých zákazníků zatím cestovní kancelář Čedok v Písku neregistruje. "Od poloviny března nám začínají poznávací zájezdy do Říma, které máme vyprodané. Zatím jsme se nesetkali s tím, že by někdo zájezd rušil," uvedl manažer poznávacích zájezdů cestovní kanceláře Čedok Jaroslav Kučera. Zájezdy do Milána, tedy na sever Itálie, startují koncem dubna. "Je to čerstvé, nebudeme předbíhat. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet," dodal Kučera.

Jindřichův Hradec - Už pět let jezdí Stanislav Dastych z Třeboně pracovat do německého Hannoveru. "Vím, že se v Německu už několik lidí nakazilo, ale zatím se snažím nepodléhat panice. V Německu bývám na montážích vždy ve všední dny, na víkendy se vracím domů. Nebojím se, že bych se nakazil, jsem mladý a zdravý, mám dobrou imunitu a ani chřipku už jsem spoustu let neměl. Více než nákazy se obávám toho, že jednou kvůli viru uzavřou město nebo hranice a já se nedostanu zpátky domů za rodinou. Ale pořád věřím, že taková situace nenastane, že boj s novým virem zvládneme," uvedl Stanislav Dastych.

České Budějovice - "I nadále jezdíme jak do Itálie tak do Rakouska. Pokud naši zaměstnanci nechtějí jet do zasažených částí Itálie, nenutíme je a vyšleme tam jiného pracovníka, nebo přepravu odmítneme. Naše pracovníky, kteří jedou do ohrožených oblastí začínáme vybavovat rouškami s filtrem, ochrannými rukavicemi a desinfekčními prostředky. Problém je tyto prostředky vůbec zajistit, protože na trhu téměř nejsou dostupné. Někteří naši zahraniční zákazníci již řidiče bez roušky nevpustí do areálu firmy. Situace se každý den zhoršuje," zhodnotil ředitel Jihotrans group v Českých Budějovicích Miroslav Dvořák.