Kopnou už v září

Vimperk – Už v září by se mohla pustit do práce firma, která se postará o vybudování třiceti parkovacích míst v ulici Podzámčí ve Vimperku. Nová parkovací místa by měla vzniknout podle slov Zdeňka Kuncla, místostarosty města, nad bývalým letním kinem.

Vimperk. Ilustrační foto | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Komise už otevřela obálky s nabídkami firem. „O vítězi rozhodne rada města 12. srpna,“ upřesnil Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby Městského úřadu Vimperk. V rozpočtu města je na investiční akci připraveno osm set tisíc korun. „To, že zahájení akce směřujeme na září, má svůj důvod. Chceme, aby se začalo v době, kdy v lokalitě skončí letní kulturní akce. Hotovo ale musí být nejpozději do majálesu v příštím roce, který je v květnu,“ poznamenal Zdeněk Kuncl. Parkoviště bude sloužit jak návštěvníkům letní scény, tak i těm, kteří zamíří na prohlídku vimperského zámku. V příštím roce se chce vedení města i nadále zabývat počtem parkovacích míst. „To je problém zřejmě všude, že je parkovacích míst nedostatek. Nejen v centru města, ale i třeba na sídlišti. Rozhodně je to pro nás téma, které řešíme,“ dodal.

Autor: Leona Fröhlichová