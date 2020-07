Že se v Prachaticích virus na některém z úřadů objevil a že šlo o ženu, u které hygienici nákazu potvrdili ve středu 15. července, ve čtvrtek stvrdila i ředitelka Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová. Nespecifikovala ovšem, o který z prachatických úřadů konkrétně jde. „Tři spolupracovníci ženy, u kterých jsme riziko vyhodnotili jako vyšší, jsou v karanténě. S nimi i šest lidí z blízkého okruhu rodiny nakažené,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová. U dalších 29 pracovníků vyhodnotili hygienici riziko jako nižší, proto musí do práce nyní nosit roušku. „Žena, u které se nákaza potvrdila, sama roušku nosila od návratu z dovolené v Karviné. Tím riziko nákazy snížila,“ doplnila ředitelka jihočeské hygienické stanice.

Prachatičákům tak nezbylo než se dohadovat, kde přesně se nákaza vyskytla. „Někdo říkal, že na městském úřadě, někdo že na sociálce…“ „Prý na pracáku…“ řešili facebooku.

„Tak teď se budeme dohadovat a přemýšlet, kde se virus vyskytl,“ okomentovala včera nastalou nejistotu na sociální síti Věra Seberová. „Bývalý manžel pracuje také na úřadu v Prachaticích. Občas se setká s dcerou, která je astmatik. Je tak ohrožená, že nic nevíme. Hergot, tohle mě fakt štve. Všude jinde se uveřejní, kde se vyskytl byť i jeden případ. Jako třeba v drůbežárně ve Vodňanech atp. Jen Prachatice mají nějakou výjimku nebo co a bude se to tajit? Nedávno to byl údajně nějaký podnik, teď zase úřad a nikdo nic neví? Přijde mi to krajně nezodpovědné ze strany hygieny.“

Ve čtvrtek jsme na webu uveřejnili prvotní informaci, že úřednice nakažená koronavirem pracuje na prachatickém městském úřadě. Za chybu se omlouváme.