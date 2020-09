Pondělní (21. září) koncert Viléma Veverky a Jiřího Bárty v prachatickém Městském divadle se ruší.

Pondělní koncert v Městském divadle v Prachaticích je zrušen. | Foto: Archiv Deníku

Aktuální situace s šířením koronaviru a počtem pacientů s covid-19 komplikuje situaci všem kulturním institucím. Potvrdila to Věra Houšková, ředitelka Kulturních a informačních služeb (KIS) Prachatice. KIS dočasně pozastavily prodej vstupenek na listopadové koncerty Pokáče a Davida Kollera. Koncerty se mají odehrát v sále Národního domu a počet prodaných vstupenek přesáhne hranici stanovenou Ministerstvem zdravotnictví. „S produkcemi obou vystupujících vyjednáváme o dalším možném postupu. Prozatím se přikláníme k přesunutí koncertů do prostor Městského divadla. Další variantou je hledání náhradních termínů v nadcházejících sezonách nebo úplné zrušení obou akcí,“ popsala Věra Houšková možnosti. O tom, co bude s již zakoupenými vstupenkami, bude KIS informovat.