Prohlídku zahájil Jaroslav Pulkrábek, ředitel Kulturního a informačního centra Volary. Upřesnil program vycházek, které budou v letošním roce hned tři. Ve středu 26. července se půjde Křížovou cestou a v srpnu na náměstí, kde nebude chybět promítání historických obrázků a fotografií.

První vycházka se nesla ve stopách starého města a Alpských dřevěných domů, které Volary tak proslavily. Vyprávění začalo požárem v roce 1863 a skončilo vyprávěním o pivovaru v roce 1953. Příchozí tak prošli nejen Volary, ale také devadesát let historie šumavského města.

Staré město to je místo, kde jsou roubenky, které tolik odlišovaly město pod Bobíkem od ostatních měst a obcí v naší zemi. Alpské městečko se též přezdívá městu, kde těch dřevěnic bylo víc než pět stovek a dřevo, bylo městu obživou. To ve Volarech platilo až do konce minulého století. Nebyly to jen roubenky, ale též Volarský potok, který teče zpod Jedlové Hory a jeho černá barva a vůně místních luk daly název pro Volarskou zlatou, známý to městský mok. V pivovaru se vařilo tak dobré pivo, že soumaři po Zlaté stezce dojížděli do Prachatic mnohdy i se zpožděním.

Vyprávění volarského spisovatele a železničáře Romana Kozáka a ředitele KIC a amatérského historika Jaroslava Pulkrábka, zavítalo také na Zlatou stezku, kde je nejedna z nejhezčích alejí a míst k zastavení. Oba pánové s nadsázkou upozornili, že něco se říká, ale hodně toho bylo. Skutečný konec byl ale ve výchozím bodě prohlídky, Volarském muzeu, kde každý účastník dostal na rozloučenou malou pozornost.

Příště, ve středu 26. července, mohou zájemci poznávat Volary po trase od kostela Svaté Kateřiny. A začíná se v osm hodin večer.

Ladislav Beran