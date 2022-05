Podle jednoho by totiž ideální byl zákaz vjezdu do ulice od pátečního večera do sobotního rána. Neděle už prý tolik užitku nepřinese. S tím by se dalo i souhlasit. V neděli odpoledne prachatické centrum životem zrovna neoplývá. Provozovatel prachatické čajovny by zase bral zákaz vjezdu na trvalo. S tím by se prý dalo pracovat v případě organizování kulturních akcí. I s tím se souhlasit musí.

Vyčkávat do konce června, zda patřičný odbor letní uzavírku povolí, není nic dobrého a případní protagonisté venkovní kultury mívají před zahájením sezony termíny rozebrané. Prachatičáci jsou opět rozdělení. I tak by to ale chtělo zjistit jejich názor. Vždyť se přece říká, že líná huba – holý neštěstí. Z hlasu lidu by přece bylo hned jasno. Navíc v případě nutnosti lze zátaras zase odstranit a nechat tudy auta jezdit. Zdá se ale, že vedení Prachatic nehledá způsoby, jak by to šlo, ale spíš důvody, proč zase něco nejde.