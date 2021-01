KOMENTÁŘ JANY VANDLÍČKOVÉ: Za třetinu nebo asi nikdy

Města velikosti Prachatic mají vlastní zimní stadion. Prachatičtí odjakživa jezdí do Vimperka. Když mrzne venku, dají přednost Lipnu nebo rybníčku.

Projekt na stavbu zimního stadionu je možné koupit komplet. Stačí najít místo, doprojektovat napojení a peníze na dofinancování. Do dvou let by mohly mít Prachatice místo pro zimní sporty pro veřejnost i amatérské sportovce. | Foto: Foto poskytl: Michal Piloušek

Zdroj: DeníkS nápadem postavit zimní stadion přišel nedávno sportovec tělem i duší Michal Piloušek. Podle propočtů, které dal na stůl, by stavba na zelené louce vyšla zhruba sto milionů korun. Nový zimák za peníze z vlastní kapsy by město nejspíš zruinovalo. Sedmdesát procent částky nabízí národní sportovní agentura formou dotace. I tak je zbylá částka, zvlášť v době covidové, vysoká. Pro jedenadvacet zastupitelů může být přemýšlení, zda chytit příležitost za pačesy, velké sousto. Rezervní fond města by tuhle investici zaplatil téměř celou. A lepší je mít plný zimák dětí a dospělých amatérských hokejistů než prázdné nově vydlážděné Malé náměstí.

