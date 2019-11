/ANKETA/ Chatu na vrcholu Libína u Prachatic, jen pár kroků vedle vstupu do rozhledny, prachatičtí zastupitelé nechtějí. Při nedávném hlasování řekli celkem jasné ne.

Chata Libín na vrcholu Libína u Prachatic. | Foto: Archiv Roberta Zemana

Přesto ale chtějí, aby kopec nad městem ožil a byl plný turistů. Život se ale tak trochu částečně vrací jen na úpatí Libína, na Lázně sv. Markéty. Tam víkend co víkend míří rodiny s dětmi do Areálu lesních her. Radnice zároveň chystá z Libína trasy pro cyklisty. Cílem častých vycházek bývá i rozhledna nebo lanový park na vrcholu Libína. Za teplý čaj a něco dobrého na zub by turisté na nejvyšším bodu u Prachatic rádi zaplatili. Zůstává jen u přání a hospodských diskuzí.