KOMENTÁŘ JANY VANDLÍČKOVÉ: Všechno jde, jen chtít se musí

/ANKETA/ Od května do října má Prachatičák jistotu, že se s velkou částí města potká na farmářském trhu v Chlumanech. Přitom prý Prachatičáci trhy nechtějí, nevyhledávají je a na trhu nenakupují. To jsou argumenty vedení prachatické radnice pro to, aby trhy v Prachaticích prostě nebyly.

Zboží pěstitelů z Prachatic a okolí bylo k mání v sobotu 19. října na prachatické Skalce. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková