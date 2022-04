Nad cenou za jeho zkrášlení už nemá smysl kroutit hlavou. Už jí nikdo nezmění. Změnit by někdo ze zodpovědných mohl omezení jízdy i chůze v Hradební ulici. Ploty kolem staveniště lícují se silnicí. Ta je na druhé straně zúžená, aby bylo bezpečné místo pro chodce.

Pokud jde bezpečným koridorem maminka s kočárkem, mimino se rázem ocitá na šikmé ploše. Jednou stranou koleček nejde projet jinak než po stěně betonu. Pes, natož pak řidič se nevyzná v různobarevných přechodech u bytovky.

Adrenalinovou jízdu autem pak doladí „třicítka“ a „zúžení“ trčící do silnice v křižovatce u kapličky. Prachatičáci vědí, znají a počkají, ale co až za pár týdnů přijede „lufťák“? Až tohle značení a koridor pro chodce vyfotí, rázem Prachatice vystřelí na čelní pozici žebříčku absurdit. A přitom by stačilo vzít do hrsti rozum, do ruky metr a o pár cenťáčků všechno posunout.