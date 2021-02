Jana VandlíčkováZdroj: DeníkČeši jsou prý pro Německo rizikoví. Počty pozitivních pendlerů k mání nejsou. Němci je novinářům sdělit nesmí. Jihočeská hygiena je nezná, mezinárodní systém hlásí nulu. České ministerstvo zdravotnictví mlží. Data pod rukou říkají, že na jediné jihočeské hranici bylo pozitivních třiatřicet pendlerů. Komunikace vázne, trasování není možné a covid-19 se šíří.

Pendleři jsou černé ovce a každý den čekají, co na ně ta či ona strana vymyslí. Místo odpočinku po práci buď stojí frontu na test, nebo hledají, co se ze dne na den zase mění. Smysl by dával jen zásah z nejvyšších míst Evropské unie a jednotná pravidla pro všechny a bez výjimek.