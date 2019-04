S rampouchy a zmrzlým sněhem na hranách střech v centru si museli poradit hasiči. Vylámané stromy zatím stále čekají, že se jim někdo podívá na kmeny.

Jen krátká procházka městem stačí, aby se zjistilo, že u autobusového nádraží, pravda na druhé straně ulice, kam není vidět, spadlé křoví skoro trčí do cesty už druhý měsíc. Že ve Vodňanské ulici vylomený kmen téměř blokuje už tak úzkou silnici.

Při kousek delší víkendové vycházce z Prachatic do Městské Lhotky nelze minout rozvalenou gabionovou zeď oddělující asfaltku z Ostrova od potůčku, který po pár metrech vtéká do Živného potoka. Zeď tam nestojí dlouho a byla součástí protipovodňových opatření. Někdo s pořádně velkým strojem se nevešel na silnici. S případnou velkou vodou tak poničená zídka vyrobí v korytě špunt. O nepořádku v okolí bývalých lázeňských budov na Lázních sv. Markéty raději nemluvit.

Prachatice mají titulů za starost o památky na rozdávání. Učit by se měly od měst a vesniček v okolí, které bez okázalostí a titulů uklízejí vše, co by jejich lidem mohlo při jarních procházkách překážet v cestě.