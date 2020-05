Zdroj: DeníkMěsto se upíná ke krajským slibům, že projektování je na spadnutí. Nadšenci historie oprávněně argumentují, že silnice tudy jen tak nepovede. A možná i nezasvěcený laik zaregistroval, že Jihočeský kraj peníze raději investuje do projektování obchvatů Husince či Vlachova Březí, kde silnice města rozdělují na dvě poloviny.

Nadšenci ze spolku si Kralovu vilu pronajali na rok v roce 2015. Už tehdy byl její osud dávno zpečetěn. Doslova jí vyhrabali z popela a ta se stala otevřeným pódiem místních kapel, které do té doby ve městě chybělo. Opustili ji po roce s vysvětlením, že kdyby se stala památkou, muselo by se město pustit do drahých oprav a nájemník by byl jen na překážku. Mezi řádky vnímavý Prachatičák dokázal vyčíst, že snahou o záchranu se podařilo majitele naštvat tak, že riskovat novou žádost o zápis na seznam kulturních památek se mu za žádnou cenu nechtělo. Prodat vilu město také nechce. Když se o to loni pokusil místní podnikatel, z jednání zastupitelů odcházel s nepořízenou.

Pomyslnou válku může ukončit jedině Jihočeský kraj, pro který je přeložka akcí s nejvyšší prioritou. Novinky na seznamu důležitých silnic na jihu Čech mohou přijít už po podzimních krajských volbách. Ale i v době válečného stavu si mladí lidé v Prachaticích mohli užívat nejen koncertů v zahradě mimo centrum města než samotná stavba začne.