/ANKETA/ Vyčkávání se prachatické radnici pro tentokrát vyplatilo. Elektronická dražba domu v Klášterní ulici, jež se konala minulý týden ve čtvrtek, skončila bez jejího nového majitele.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Ač znalec stanovil hodnotu rozpadající se nemovitosti na rohu Klášterní a Neumannovy ulici na 1,143 milionu korun, mohl dům zájemce koupit v prvním kole dražby za 762 tisíc korun. Nikdo ale neměl zájem. Prachatičtí teď musí vyčkat na termín a snížení ceny v kole druhém. Podle odhadů by to měla být polovina z ceny odhadní, tedy 571 tisíc korun. Ani do druhého kola Prachatičtí určitě nepůjdou.