Každá zavřená silnice je pro šoféry problém. Poznali to v minulých dnech všichni, kdo chtěli z Prachatic na Volary. Objížďka přes Ktiš není zrovna pohodlná, ale pár dnů se to vydržet dá. Zvlášť, když silničáři přichvátli a zákaz vjezdu zkrátili na pouhé tři dny.

Protismykový povrch na silnici z Prachatic na Libínské Sedlo je hotový. Silnice je od pondělí 13. června otevřená. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Byli ale tací, kdo nedokázali pochopit, že na čerstvě nastříkaný protismykový povrch se prostě jezdit nemůže do doby než pořádně zaschne. Zarážející je i to, že si někdo odstraní zátaras a prostě jede. Flastr by si zasloužil. Na druhou stranu, cesta z Prachatic na Fefry je častým místem nehod a mnohdy je nutné ji uzavřít. Je až s podivem, že nikdy nedošlo na nápad vyasfaltovat kousek Tankovky, který by možná byl průjezdný sice jen kyvadlově, ale rozhodně by pendlerům v případě nenadálé události dost ulehčila jízdu domů i do práce. Jenže to by se muselo chtít investovat do smysluplných projektů. Snad voliči rozhodnou. Jana VandlíčkováZdroj: Deník / Jana Vandlíčková