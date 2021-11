Jana VandlíčkováZdroj: DeníkNěkterým se sice příčí zjišťovat zdravotní stav svých hostů, ale suma pokuty je nutí. Platit tři miliony se nikomu nechce. Chtějí přežít a ne své lokály zavírat. Většina hostů ukazuje svou zelenou Tečku rovnou od dveří. Kdo neukáže, odchází.

Pomoc si v době, kdy čísla nakažených zase rostou raketovou rychlostí, musíme všichni navzájem. Jinak se odsoudíme k vánočním svátkům za dveřmi vlastních domovů.

Najdou se i tací, kteří navrhují vyvěsit seznam a zapsat se tam, aby zase zítra nemuseli tahat telefon z kapsy. Část nenaočkovaných dokonce změnila názor a vyplnila registrační formulář. Placení testů by jim trošku lezlo do peněz. Kdyby jen třetinu neočkovaných úleva v podobě vstupu do hospody k očkování dohnala, nebyl to zas tak špatný nápad.