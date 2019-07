V Chlumanech se o tom přesvědčili minulý týden v sobotu, když jim voda málem protrhla hráz rybníka. Lidé od rybníka museli opustit své domy, pro jistotu. Teď mají sice sucho, ale jakmile se začne schylovat k bouřce, hned nejistě zvedají oči k obloze.

Prachatice sice voda jen lízla, ale ukázalo se, že si servítky nebere. Podemlela kus náměstí a před Národním domem se vytvořila díra. Bylo jen štěstí, že tam některý z parkujících neuvízl.

K kýblem v ruce se sešli majitelé objektů v Knížecím pivovaru. Byli jen dvacet centimetrů od vysoušení svých provozoven. Dobrovolní hasiči ze Starých Prachatic se tam snažili, co mohli. Voda se tradičně držela pod viaduktem v Krumlovské ulici. Aby ne, odtok nejen tam zahltila čerstvě posekaná tráva a větve, co proud vody bral dokud mohl. Meteorologové pořádný liják pár dní slibovali a vyšlo jim to skoro na minutu. Je tak s podivem, že někdo pověřený nejde okouknout stav ve městě s první kapkou vody. „Dobrákům“ ze Starých Prachatic, kteří měli snahu pomoc a neměli tu správnou znalost, by ušetřil čas. Majitelům Knížecího pivovaru by zase ubral pár vrásek na čele.