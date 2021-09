Jana VandlíčkováZdroj: DeníkPřecházení ze staré volarské silnice by sice nevyšlo až příliš draho, ale bezpečnost chodcům rozhodně nezaručí.

Přes hlavní silnici na Volary lidé přecházejí, aby se dostali k Areálu lesních her na Lázních sv. Markéty. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

U Fefrovských rybníků tunel, u mostu k Lázním sv. Markéty místo pro přecházení. Nápady, které vzešly hlav prachatických zastupitelů, aby usnadnili lidem přecházení přes rušnou silnici k zoo obůrce nebo k Areálu lesních her.

