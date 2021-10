Jana VandlíčkováZdroj: DeníkSpíš by se dalo říct, že výra je to jen o prsa. Koalice SPOLU totiž dostala jen o 380 hlasů a 1,48 procenta více než druhé ANO. Prachaticko tak bylo pomyslným jazýčkem na vahách Jihočeského kraje a koaliční poslanci získali stejný počet mandátů jako ti z ANO.

Na celé čáře to vítězství na Prachaticku nebylo.

