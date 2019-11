/ANKETA/ Sprejeři na Prachaticku se probudili z letního spánku. Během zhruba dvou týdnů na přelomu října a listopadu vyrazili na čtyři místa a zničili fasádu rodinného domu ve Strážném, kameny na Skalce a zeď v Mlýnské ulici v Prachaticích a most v Netolicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Policisté, kteří místa zmapovali, odhadují škody na přibližně třiatřicet tisíc korun. Nejvyšší částku za odstranění sprejerských výjevů zaplatí v Prachaticích. Peníze půjdou z městské kasy, pachatelé z Prachatic a Strážného zatím zůstávají neodhaleni. Třetím ze sprejerů byla devětadvacetiletá žena, důvod stříkání barvy na most prý bude vysvětlovat soudci. Umělci z ulic si neuvědomují, že jich nástřiky jsou trestným činem a mohou být „odměněni“ až rokem v base a úhradou faktury za čištění. I když by účinnější bylo, kdyby dostali do ruky kýbl s hadrem, aby své mnohdy nepochopitelné malůvky vyčistili sami a pod dohledem kolemjdoucích. Možná by si pro příště zkrášlování cizích zdí rozmysleli. To, že jde o veřejný prostor, neznamená, že jde o veřejné omalovánky.