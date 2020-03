Nedůstojné, trapné, samolibé a k tomu všemu nejen vůči dámám v zastupitelstvu neslušné.

Taková je diskuze při jednání městského zastupitelstva v Prachaticích. Starosta Martin Malý upozorňuje, že uplynul čas stanovené tříminutovky, zastupitelé si bez mačkání berou další tři minuty, aby se následně dozvěděli, že mají zmlknout nadobro. Pokud domluví dříve, zkouší „technickou“ nebo umluvit starostu, že v první tříminutovce jim ještě půl minuty zbylo. Dvakrát tři minuty diskuze při jednom bodu programu je prostě málo. A skvěle vystihl situaci bývalý místostarosta Jan Beran, který se na to poslední zastupitelstvo přišel podívat jako obyvatel města Prachatice. Než se jako občan dostal k mikrofonu, jen kroutil hlavou, pak musel uznat: „Lidi říkají, že tady je to správné divadlo, tak jsem přišel a musím říct, že mají pravdu.“ Jan Beran položil otázku Janu Bauerovi, jenže ten svůj čas už uplatnil. Výjimečně pan starosta svolil, aby zastupitel Bauer odpověděl. Zároveň dostal za vyučenou, protože jestli si myslel, že jako poslanec může mluvit, jak chce, utnul mu pan starosta tipec. Nemůže, protože starosta to má černé na bílém. Osobně vznesl dotaz na ministerstvo. Jednání zastupitelstva přeci není žádný holubník a jednací řád platí. Dál nemá cenu diskutovat. O všem dalším rozhodnou voliči až v roce 2022.