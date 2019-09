Třeba takový Český Krumlov prostory pod historickými domy v centru využívá, jak jen může. A mnohdy jsou o dvě třetiny menší než ten, který mají k dispozici Prachatičtí. Do pár metrů čtverečních dokáží v Krumlově naskládat zrcadlové bludiště a za nemalý peníz tam vlákat stovky návštěvníků.

Sklep pod Národním domem vybízí k mnoha nápadům. Jiřina Dolejšková z odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Prachatice má už nyní pár atrakcí v hlavě. Vypadá to, že by si pod prachatickým náměstím mohly zařádit nejen děti. A bylo by to prima. Z každého kouta sklepa by přece mohla sem tam vykouknout nějaká ta historická postava, kterých Prachatice mají nespočet.

Město navíc může využít služeb herců ochotnického divadla, kteří umějí historické etudy na jedničku. Prachatičáci rádi vzpomínají na jejich parádní kousky v setmělém ochozu kostela sv. Jakuba. Podobná vystoupení by přilákala nejen místní. Vždyť nedávné toulání po starých Volarech počtem posluchačů připomínalo prvomájový průvod a pořadatelům počet milovníků historie a tajemna vyrazil dech.