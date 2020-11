KOMENTÁŘ JANY VANDLÍČKOVÉ: O nákupech v době covidové

Bez nákupního vozíku by zákazník do supermarketu neměl vejít. Alespoň tak si to všechny supermarkety zařídily, aby měly přehled o tom, kolik lidí je mezi regály a splnily zpřísněná nařízení, které s odcházejí podzimní covidovou vlnou zavedla vláda. Ať je jakkoli zvláštní, pochopit a dodržet by ho měl každý.

Nakupování při koronavirové pandemii, ilustrační foto. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová