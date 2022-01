Jana VandlíčkováZdroj: DeníkInvestice si město naplánovalo více než obrovské. Kromě stavby letního kina a obnovy Štěpánčina parku, které dohromady spolykají asi 80 milionů korun, to bude dalších 30 milionů do nového vodojemu Fefry a přípravy projektů, které by měly následovat v roce 2023, třeba oprava areálu na vrcholu Libína nebo stále ještě plánovaná kompletní rekonstrukce Malého náměstí či s tím tak trochu související oprava Žižkovy ulice.