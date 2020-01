Mnohdy se výsledkem fóra ohánějí prachatičtí zastupitelé při rozhodování o tom či onom. Pozvánka napovídá, že diskutovat a stanovit možné změny mohou sami lidé v osmi různých oblastech života ve městě. Kromě zaměstnanosti, zdraví či školství je jedním z bodů také doprava, parkování a stav komunikací. Možnost říct si k problému, který ho zrovna pálí, tak má úplně každý.

Pozvánka na Fórum zdravého města zatím „visí“ jen na městském webu s podtitulem „Hledejme společně další možnosti zdravého života v našem městě“. Všichni, kterým není osud usínajících Prachatic lhostejný, by tak měli vyrazit „na trh“ se svým vlastním názorem a nápadem. Nesouhlas s tím, co vymyslí vedení Prachatic, na síti je totiž jen plácání prázdné slámy a změny jsou v nedohlednu. Každoroční účast studentů a seniorů bývá početná a řekne priority. Ty ale, zdá se, nejsou až tak podstatné pro jinou jinou kategorii Prachatičáků. Nezbývá tak než být ve správný čas na připraveném místě a zapojit se diskuze, jak to bude dál. Fórum je 20. února v Národním domě od 17 hodin.