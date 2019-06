Chlumanští jsou jedinečným příkladem toho, že setkávání lidí na obyčejném plácku za úřadem je vyhledávané rozptýlení sobotního dopoledne.

Ti, kdo jezdí pravidelně, řeknou, že je najdou na svých místech stánky se stejným zbožím. Minimálně to, že mají jistotu, že tu dobrotu z minula tam koupí zase, je ku prospěchu věci.

Na prachatickém náměstí se v sobotu dopoledne dalo potkat rovných sedm dospělých. Situaci zachraňoval zájezd seniorů z Bavorska, kteří se sluchátky v uších okukovali opravené domy a rozhlíželi se, kde by zakousli nějakou tu dobrotu. Prachatičák prostě musí za zábavou a poznáním vyrazit jinam. Vysvětlování, že stánkaři do Prachatic nechtějí, by se dalo do začátku nahradit nabídkou prodejního placu gratis. Vytvořit tradici trvá někdy i léta, úspěch je ale zaručen nejen uspokojením mlsného jazýčku či plného košíku dobrot, ale i ze setkání s přáteli, nejen jednou za rok na slavnostech soli.

Určitě by se našla i nějaká kapela, která by sousedům zahrála jen pro potěšení ucha. Pravdou ale zůstává jediné, kdo nic nedělá, nic nezkazí.