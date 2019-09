Město v mobilu se jmenuje aplikace, kterou před prázdninami spustili Prachatičtí. Ten, kdo vlastní chytrý mobilní telefon, zjistí nejen uzavírku, lékařskou pohotovost či kalendář akcí, ale najde také telefonní číslo do každé kanceláře na radnici. Rychlé, snadné a vždy po ruce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Město Prachatice má ale zatím bezplatnou verzi, která není tak chytrá, jak by jeden čekal. Hlášení závad funguje, ale jen z místa, kde se zrovna závada vyskytuje. Zapomenout dotyčný může na to, že si problém nafotí a pak v klidu domova pošle do systému. Pro někoho, kdo nemá mobilní data, nepoužitelná. Fotografii může poslat podle svého uvážení některému z úředníků na radnici jen mailem. Ti, kdo mobilní data mají, sice dostanou hlášku, jak je jejich podnět řešen, ale každý další klik v „appce“ je stejně přehodí do internetového prohlížeče.