Po dlouhých letech Prachatičtí zase viděli policistu uprostřed křižovatky mávat na šoféry oběma rukama a terčíkem naznačovat, kdo stojí a kdo může jet. Jeden by neřekl, že uzavírka několika desítek metrů cesty protínající město způsobí chaos nevídaných rozměrů. Hladkému průjezdu dost pomohlo vyklizení podélného stání v ulici Vodňanská. Z parkoviště se stal odbočovací pruh a kolona kolem schodů po „Klementovi“ se o dost zkrátila. I parkování se nakonec se skřípěním zubů vyřešilo.

Městští strážníci v roli regulovčíků by ale jen tak skončit neměli. Krom toho, že odvracejí možnost zácpy na jediné průjezdové trase, tak šoféři jsou při spatření policejní uniformy tak nějak méně nevrlí až milí a vůbec jim čekání v koloně nevadí. Zmizelo i mávání rukama a šílené pohledy na pomalu procházejícího chodce, který by mohl přidat do kroku. Jejich snažení v křižovatce u školy má větší smysl než rozdávání botiček na rynku v době oběda.