Plynovod pod asfaltem je podle vyjádření E.ONu ve stavu, že oprava nesnese odkladu. Výjezd od supermarketů na obchvat i na Český Krumlov, ale i zbytek dopravy ve městě se tak na pár týdnů dost zkomplikuje. Napojení na obchvat půjde jen od výpadovky na České Budějovice. Šoféři od i na Český Krumlov budou muset jen okolo Městského stadionu. Opravy a potřebná uzavírka jsou naplánovány přesně od 17. do 30. června.

Cestáři ze Správy a údržby silnic měli loni v nose. Silnici na Chroboly totiž dali dopucu, naštěstí začali až pár metrů za cedulí ohraničující konec a začátek města.

Pozitivní je, že plynovod ti správní lidé pravidelně kontrolují a nehrozí nic horšího než rozkopaná silnice. S podivem zůstává, že není v zájmu patřičných mužů na radnici, aby se ptali, v jakém je stavu potrubí pod cestami ve městě. Možná by se pak mohlo kopání do vcelku zánovní silnice ze čtyř spojit do jednoho. Spokojení by určitě byli nejen šoféři, ale i ti, kdo vyjdou z vlastního pozemku místo na chodník do jámy jak na mamuta.