/ANKETA/ Už od minulého století Prachatičtí řeší, co s Lázněmi sv. Markéty. Od roku 1992 si na rekultivaci či obnově bývalých lázní zuby vylámali všichni zastupitelé, kteří byli do vedení Prachatic kdy zvoleni.

Zvířecí říši představuje nový areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Dařit se částečně začalo asi přede dvěma roky. To totiž zastupitelé konečně tak trochu pochopili, že obnova lázní je nad všechny finanční možnosti města a k tomu jim tam vlastně nic nepatří. Síly město proto začalo směřovat do okolních lesů. A tak se podařilo nejen zase odkoupit kapli sv. Markéty, ale také jí zrenovovat. Stala se chloubou lesa nad městem. Dalším povedeným kouskem současného zastupitelstva je venkovní hřiště, které v první části připomíná příbytky lesních zvířat. V té druhé zase venkovní tělocvičnu. Do lesa na Lázních sv. Markéty proto začaly proudit davy a není snad nikoho, kdo by o hřišti mluvil špatně. Aby ne, to, co se tam povedlo, se stalo chloubou.