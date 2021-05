Komentář Jany Vandlíčkové: Lákavé, ale příliš drahé

Vimperský kulturní dům Cihelna, který byl slavnostně otevřen v roce 1979, město znovu vlastnit nechce. Nikdy nedostavěný objekt sloužil do privatizace jako společenský dům. Počátkem 90. let minulého století se z něj až do povodní v roce 2002 stal supermarket.

Kulturní dům Cihelna ve Vimperku je na prodej. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Jana VandlíčkováZdroj: DeníkUž tehdy po povodních ho mohlo město za výhodnou cenu odkoupit, nestalo se. Jeho nový majitel objekt poté zrekonstruoval a vrátil se k původnímu účelu užívání a až do loňska se tam konaly koncerty, plesy i divadelní představení. Větší sál ve Vimperku není. Vedení vimperské radnice to přiznává. Zastupitelé jsou si jistí, že cena přes 27 milionů korun, dalších asi 40 milionů na opravy a peníze na provoz, je moc. Zvažovali dlouho a nebrání se o možnosti koupit dál diskutovat. To by cena musela padnout o polovinu. Cihelna je prostě Vimperáků, pálené cihly do stěn někteří z nich skládali vlastníma rukama při povinně nepovinných brigádách.

