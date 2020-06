Přesně za rok totiž plechové účko na Tatraně oslaví pětatřicetiny. Dnešní padesátníci byli už tehdy a dodnes jsou na rampu náležitě pyšní. Takovou překážku neměl jen tak někdo. Ostatní „skejťáci“ se do Prachatic sjížděli nejen na kukačku, ale hlavně za novým adrenalinovým zážitkem.

A když se prachatické „skejtové“ partě povedlo do komunisticky vzkvétajícího městečka dostat slavná jména zpoza „velké louže“, bylo to teprve to správné pozdvižení. Není se co divit, že parta ze skateboardového oddílu brání prachatickou U-rampu léta vlastním tělem. Nejednou měla namále. Zůstala. Možná hlavně proto, že jiná města postavila pro ty své kluky na kolečkách areály, o kterých se těm našim může jen zdát. Prachatice jsou kolébkou skateboardingu v republice a prachatická U-rampa to jen potvrzuje. Je stará, je nejstarší stojící v Evropě. A zůstane stát.