Jana VandlíčkováZdroj: DeníkBez ptaní i povolení se u hlavních tras objevily železné konstrukce s nápisy plocha k pronájmu. S umístěním bilboardů nesouhlasí policisté, správci silnic ani města. Rozehrají sice papírovou válku, ale mohou jen společně nadávat, protože pátrání po majiteli připomíná přehazování horké brambory.

Policisté zase ze zkušeností vědí, že jen drobné posunutí plakátovací plochy rozpálí jejího majitele doběla, na místě se zjeví rychlostí světla a mnohdy bývá nutná i asistence party zakuklenců. I to by se ale dalo využít k zákazu prapodivného podnikání. Osobní předání dokumentu v podobě výzvy k odstranění reklamního poutače bez povolení za asistence policie by zástupci úřadů brali určitě všemi deseti. A okořenit by to mohli ještě tučnou pokutou.