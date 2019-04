Roky se sešly a ČSSD už druhé volební období obsadila na prachatické radnici post místostarosty. Nasvícená a vyasfaltovaná tankovka má najednou na papíře jasnější obrysy. Rozhodnuto není, ale předběžný finanční odhad počítá v jedné variantě se třinácti a ve druhé pak investicí čtrnácti milionů korun.

Za parádní cestu nad městem budou cyklisté jistě velmi vděční. Jízda do města po drncavých panelech jim mnoho potěšení nepřináší. Každopádně by to chtělo zamyslet se nad tím, jak udržet případnou novou asfaltku bez poškození, když není možné zajistit, aby stopy pro běžkaře v zimě nerozjezdila terénní auta. V okolí tankovky se navíc pohybují motorkáři na kroskách a řádí mezi stromy svážnice nesvážnice.

Strážníci městské policie nebudou rádi, že začnou co chvíli lovit šoféry, kteří si vyrazí do lesa zkusit sílu svého stroje. A kdyby se náhodou cyklostezka tankovka někdy povedla, tak by stálo za to, zamyslet se nad tím, že může sloužit také jako objízdná trasa na Libínské Sedlo třeba ve chvíli, kdy je v kopci na hlavní nehoda nebo plánované závody do vrchu. Ale to by se muselo chtít.