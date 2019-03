Letní prázdniny jsou ještě v nedohlednu, ale ve Vimperku už řeší provoz mateřských škol. Mají dvě samostatné mateřinky, ale vlastně tři pracoviště. MŠ Klostermannova bude zavřená celé léto. MŠ Klostermannova v ulici Mírová zavře od 1. do 26. července a MŠ 1. máje zavře od 29. července do 23. srpna. Do jedné školky tak musejí rodiče přihlásit své děti z celého města. A jestli bude dostatečný počet míst, se teprve uvidí. Prý podle zájmu.



Maminky z Vimperka se proto celkem oprávněně lekly prvního vysvětlení, že se rodiče musejí na dovolené vystřídat. Představa, že v rodině, kde chybí hlídací babička, je doma dva týdny máma a zbylé dva zase táta, rodiče dost vyděsila. Není se co divit, v té chvíli se sen o společné rodinné dovolené vzdaloval na míle daleko. Rozčilené maminky už týden uklidňuje vimperská starostka tím, že míst ve školce bude i v létě dost. A když ne, radnice pomůže.



Vimperáky ale stále děsí, že o tom, které dítě může do školky v létě chodit, rozhodnou ředitelky, jež budou zjišťovat, jestli náhodou není maminka na mateřské dovolené nebo bez práce. V takovém případě jejich dítě uvolní místo pro dítě zaměstnaných rodičů.



Upletly si na sebe dámy ředitelky pěkný bič. Měly by raději začít kombinovat a vymyslet strategii, jak vystřídat učitelky na dovolené v jiné školce, než kde ji váže pracovní smlouva.