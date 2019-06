KOMENTÁŘ JANY VANDLÍČKOVÉ: Divná pravidla bez špetky tolerance

/ANKETA/ Největší akcí v Prachaticích jsou Slavnosti Zlaté stezky. Prachatičáci léta dělí rok na to, co je před a po slavnostech. Dalo by se říct, že většina se na slavnosti těší a užívá si je. Setkání s přáteli, které rok neviděli, je skvělou záminkou, proč vyrazit do centra.

Slavnosti solné Zlaté stezky. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Pryč je doba, kdy zábava na rynku končila za svítání a na cestu domů si člověk mohl koupit nejen něco k snědku. Nepsané pravidlo, že stánkaři musejí zavřít hodinu po skončení programu, které před pár lety zavedla radnice, většinu Prachatičáků zvedá ze židlí. Aby ne, když v noci na sobotu mají stánkaři „zavřít krám“ v půl jedné v noci, v neděli o půl hodiny později. A strážníci na to dohlédnou. V návštěvním řádu slavností se případný zvědavec čas konce slavností nedozví vůbec a pokud si prostuduje městskou protihlukovou vyhlášku, zjistí, že v době vyjmenovaných akcí, kam patří i slavnosti, se doba nočního klidu stanovuje od druhé do šesté hodiny ranní. Je zvláštní, že akcím vypsaných ve vyhlášce neměří město stejným metrem. Když před pár týdny duněla muzika z Parkánu do celého města, nikdo neřekl ani popel. Následný mejdan pokračoval do svítání a nikdo z povolaných ani okem nepohnul. Škoda, že největší a nejdražší akce města nemá stejné pochopení, i když z hradbami uzavřeného centra se hluk mezi paneláky rozléhá jen minimálně.

Autor: Jana Vandlíčková