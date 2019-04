Zahájení od tří odpoledne a třicet dva bodů na připraveném programu laickým přepočtem, že vyřešení každého jednoho bodu bude trvat minimálně dvacet minut, dávalo jasně tušit, že jednání zastupitelů by mělo trvat nejméně deset a půl hodiny.

Celé jednání ale skončilo už po dvaceti minutách. Opozice protinávrhem při schvalování programu chtěla diskuzi rozdělit do dvou jednání. To ale koalice neodsouhlasila. K tomu, aby schválila dlouhý program, nakonec chyběl hlas Zsolta Kecskeméthyho, jenž předem ohlásil pozdní příchod. Na žádost opozice tak musel starosta Martin Malý jednání ukončit a svolat ho v nejbližším možném termínu. Jednání se tak konalo v pondělí 8. dubna.

A jestli si někdo myslel, že starosta povolí a bodů ubere, přepočítal se. Začalo se v poledne. Bodů ubylo po pár dnech, když předkládající zastupitel Jakub Nepustil zjistil, že v pondělí 8. dubna bude mimo republiku.

Opozice sice svého dosáhla, ale jen částečně. Na jednání zastupitelů, které začíná v pondělí v poledne, si musí obyčejný Prachatičák vzít dovolenou. Chtělo by to vzít rozum do hrsti a vyhovět. Jednat častěji, odpoledne a kratší čas by prospělo diskuzi i počtu příchozích obyvatel.