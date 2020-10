Zdroj: DeníkProtože: Autem ve směru Volary – Lenora v půl sedmé ráno v každý pracovní den – pár bagrů a dělník žádný. Autem ve středu 30. září hodinu před polednem – pár bagrů a dělník žádný. Každodenní cesta autobusem do Lenory – pár bagrů a dělník žádný, s výjimkou úterý 29. září a pondělí 5. října po druhé hodině odpoledne bagry pracují na úpravě stok. Ale… V půl sedmé ráno může být na pracovní dobu brzy, v jedenáct dopoledne čas na oběd a ve dvě odpoledne zase na svačinu…

Nesedí trochu počet dní na zhotovení čtyřkilometrového díla. Jestli má firma 80 dní podle smlouvy, tak při povolené uzavírce od 15. 9. do 15. 11. je to 61 i se všemi víkendy. Při původně plánované od 1. 9. do 15. 11. zase 76. A při prodloužení do 3. 12., což je 79 dní, bude stále jeden den chybět. Dávat za příklad sousedy Bavoráky, kteří odfrézují silnici v noci a dobu uzavírky na místo jejího protahování o 14 dní zkrátí, asi nemá cenu, protože to všichni, kdo tudy jezdí, před pár týdny viděli na vlastní oči. Ale to zřejmě bude o tom, že v jiném kraji to jde rychleji a hlavně bez výmluv už hezkých pár let.