Bude stát milionů 130. Posunout bylo třeba i ukončení oprav na záchranu bazénu, skončí se až letos v létě. Původní termín se tak protahuje o nejméně pět měsíců. Nejprve se přišlo na to, že kanalizační trubky ze země zmizely, pak se přidaly další nenadálé opravy, které se ukázaly ve chvíli, kdy se řemeslníci pustili do práce. Nejzásadnější opravou navíc je rekonstrukce malého bazénu. Ta se plánovala ve třetí etapě. Ukázalo se ale, že nechat malý bazén beze změn, je pro provoz celého areálu komplikované a ještě se o dost prodraží. Ten, kdo jde okolo, možná zakroutí hlavou, že práce na bazénu stojí. Není to tak. V interiéru nezůstal na kameni kámen. V patře se maluje a chybí jen nasadit světla na dráty trčící ze zdí. Vířivka ještě nevíří a dřepí si v bufetu. Na nové místo ji řemeslníci usadí hned, jak vymění prohnilé traverzy ve schodišti. Stěny velkého bazénu mají obklady. Jen co prachatická pětadvacítka projde zkouškou těsnosti, dojde i na ní. Přistavěná odpočinková místnost a sauna jsou prostorné a slibují relaxační výhled na zelené lesy Libína. Ta chvilka zdržení bude stát za to. A utracené peníze? Ty možná Prachatičák ocení hned po první návštěvě.