Oprava sítí a silnice v ulici Pod Lázněmi po létech pořádně nadzdvihla obyvatele v lokalitě. Jeden z nich dal spadlou závorou všem jasně najevo, že kus cesty, kterou by si ostatní mohli zkrátit objízdnou trasu do města, je jeho majetek a nikdo mu kolem „baráku“ jezdit nebude.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Jana VandlíčkováZdroj: DeníkSe závorou přibyly na cestu ještě mohutné balvany. Řešení není, i když by město cestu bralo všema deseti. Pan majitel neprodá, těm, co přes jeho pozemek jezdí domů, to umožní a ostatní musejí jinudy. Nesmyslné, nerozumné, ale nedotknutelné.