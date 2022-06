Jana VandlíčkováZdroj: DeníkBřeznových rekordů sice sumy nedosáhly, ale rozhodně jde o reakci prodejců pohonných hmot na opatření vlády v souvislosti s energetickou krizí. Ministři totiž před čtrnácti dny odsouhlasili dočasné snížení spotřební daně. Od zítra by tak měl být benzín a nafta levnější až o korunu osmdesát na litru. To je dozajista dobrá zpráva. Škoda jen, že obyčejný šofér, co tankuje maximálně jednou za čtrnáct dní, to sotva postřehne. Zítra jako před dvěma týdny si totiž natankuje jen s rozdílem desetihaléřů. Necháme se překvapit, srovnávat je z čeho, protože ještě včera na totemu u prachatické pumpy zářila cena 47,70 korun za litr benzinu.