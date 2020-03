Ostatním lidem se vyhnout. Přesně tohle vyplynulo ze slov ministra Hamáčka, který jasně řekl, že policisté nebudou nic kontrolovat, protože rozum má každý Čech a s následky svého konání nechť si srovná s vlastním svědomím.

V pondělí odpoledne vláda požádala: „Noste roušky.“ Na ústa si dejte cokoliv, eliminujte riziko. Valná většina lidí z Prachatic ovšem nepochopila, co se od nich žádá. Ve městě davy, v supermarketech fronty diskutujících lidí o tom, jak je situace vážná. Jen pramálo z nich ale skrývá ústa pod rouškou případně šátkem.

A vedení města Prachatice? Zavřelo školky, omezilo provoz úřadu, ujistilo se, že rozvoz obědů od pečovatelek běží. V městském rozhlase nepadla ani prosbička, aby lidé vcházeli do obchodů s rouškou na ústech. Nepadla ani zmínka, že nejohroženější skupině, seniorům, pomůžou dobrovolníci. Prostě nic, co by naznačilo, že starosta má o své lidi strach.

O tom, zda jsou roušky pro ženy a pány za pulty obchodů, se starají dobrovolníci. A ti, kdo se pošklebují lidem s rouškou na ústech, by měli dostat přinejmenším školení o tom, že člověk s rouškou nechrání sebe, nýbrž své okolí pro případ, že by někomu chtěl ten svůj bacil předat. A závěr: Rouška není ostuda, ale nutnost.