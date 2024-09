Objekt bývalé Okresní hygienické stanice v prachatické Nemocniční ulice bude za pár týdnů zdemolován. Takhle to tam vypadá. V nejbližších dnech se do budovy „zakousne“ těžká technika.

/FOTOGALERIE/ Před měsícem byla oficiálně zahájena stavba unikátního chráněného bydlení. Jmenovat se bude Kolečko a vznikne v Prachaticích v objektu bývalé hygienické stanice v Nemocniční ulici. Původně tam byla nemocnice, v posledních letech hygienická stanice. Několik let je prázdný. Budova navazuje na stávající prachatickou polikliniku. Práce na kompletním vyklizení a demolici už začaly.

Objekt bývalé hygieny bude kompletně odstraněn a na jeho místě bude postaveno moderní bydlení pro lidi, které nešťastná událost upoutá na invalidní vozík. Právě v Prachaticích se lidé po vážných úrazech budou znovu vracet do běžného života. V areálu bude tělocvična, protože pohyb a sport těmto lidem pomáhají. Velká kuchyně poslouží ke společnému setkávání a debatám o podobných problémech. Venkovní zahrada s vyvýšenými záhony na střeše tělocvičny umožní pěstování bylinek a zeleniny. Součástí atria ve dvoře bude terapeutická kavárna, aby si vozíčkáři zvykali na pozornost veřejnosti, což jim pomůže v návratu do života.

Demolice původního a stavba nového objektu vyjde na více než sto dvacet milionů korun. Část financí, 80 milionů korun, získal projekt z Národního programu obnovy. Svým “kouskem” do skládačky pomohlo i město Prachatice, které bezúplatně poskytlo pozemky v okolí. Stavět se bude šestnáct měsíců. První klienti by se měli do Kolečka nastěhovat příští rok na přelomu října a listopadu.

Deník dostal od Hany Vojtové svolení se podívat do vystěhovaných interiérů bývalé hygieny. Podívejte se, jak to tam vypadá teď v naší galerii. Pod tímto textem najdete obrázky studie, jak bude Kolečko zhruba za rok vypadat.