Z Poštovní ulice pěší zóna nebude. Návrh zastupitelky Barbory Koritenské (Živé Prachatice) neprošel. V té chvíli bylo na jednání zastupitelů přítomno osmnáct zastupitelů. Ani jeden z devíti koaličních se k opozici nepřipojil, a tak i nadále bude Poštovní ulice místní komunikací s občasnou uzávěrou pro pořádání kulturních akcí. A nejsou to jen Sousedské slavnosti, ale i divadelní festival Floutek.

Prachatická Poštovní ulice, kde se čas od času konají Sousedské slavnosti a další akce. | Foto: Foto poskytla: Barbora Koritenská

Přitom Barbora Koritenská chtěla najít jakýkoliv kompromis, kolegům zastupitelům navrhla, že by pěší zóna v Poštovní ulici mohla být omezena například na letní sezonu, nebo jen o letních víkendech. Vlastně by to město nestálo vůbec nic. Majitelé kavárny nebo čajovny i s takovou verzí souhlasí a byli by dokonce ochotni podle určení pěší zóny upravit otevírací dobu svých provozoven. „Poštovní ulice velmi těsně navazuje na náměstí a přitom nemá velký dopravní význam. Je tam kavárna, čajovna, obchody, muzeum a jde o ideální místo pro vytvoření odpočinkové zóny, kde lidé mohou trávit volný čas,“ vysvětlovala Barbora Koritenská a argumentovala i předpokladem, že i letošní léto bude ve znamení výletů po Česku a lidí tak bude víc. Podnikatelé v Poštovní by tak mohli zvýšit své tržby i tím, že přímo do ulice umístí letní předzahrádky a ulici by tak dokonale oživili.