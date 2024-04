Ještě pár týdnů mohou turisté využívat trasu Záhvozdí – Knížecí stolec – Záhvozdí, která vede prostorem vojenského újezdu v Boleticích. Trasa se od 1. května uzavře úplně.

Do dřevěné rozhledny na Knížecím stolci se pustila dřevokazná houba. Až do odvolání je na ní vstup zakázán. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Vojenský újezd Boletice ruší možnost výstupu na Knížecí stolec (1236 m. n. m.), na druhý nejvyšší vrchol Želnavské hornatiny. „Důležitá informace pro turisty! Na základě nových „Režimových a bezpečnostních opatření“ 1/2024, platných pro celé teritorium vojenského újezdu Boletice, je pěší turistická trasa Záhvozdí – Knížecí stolec – Záhvozdí dnem 1. května 2024 zrušena,“ stojí na stránkách vojenského újezdu. Zákaz zdůvodňuje komplikovanou vojensko-politickou situací. „V Evropě jsou kladeny zvýšené požadavky na intenzivnější výcvik vojáků připravujících se k obraně ČR a při přípravě do zahraničních misí. Zrušení pěší turistické trasy ve vojenském újezdu Boletice je nezbytné zejména z důvodu zabezpečení výcviku vojáků Armády České republiky včetně aktivních záloh, a to i ve dnech, ve kterých byl původně povolen veřejnosti vstup do vojenského újezdu,“ píše se v odůvodnění oznámení o zrušení trasy. Trasa ze Záhvozdí na Knížecí stolec byla až doposud jedinou možnou a vedla právě vojenským prostorem. Přístup tam byl možný jen o prázdninách a státních svátcích.

Rozhledna na Knížecím stolci je uzavřena, konstrukce je napadena houbou

Přednosta újezdního úřadu Boletice Marián Varga zároveň v oznámení zmiňuje, že dalším důvodem k uzavření turistické trasy je i odstranění rozhledny na vrcholu Knížecí stolec pro nevyhovující technický stav. Rozhledna, která byla v majetku Vojenských lesů a statků ČR, totiž už nebude obnovena. Turisté by si tak měli dát od května pozor na nepovolený vstup do vojenského prostoru.

Knížecí stolec, jehož vrchol zdobí takzvané Adolfovy kameny, je jedno z nejpozoruhodnějších míst na Šumavě. Za běžných okolností z něho bylo vidět až na Alpy.