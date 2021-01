Ta se nevzdává a půjčování knih je podle informací Hany Mrázové, ředitelky Městské knihovny, zajištěno bezkontaktně.

„Funguje to tak, že si čtenář knihu objedná po telefonu, objednávka se mu načte do čtenářského konta, on získá přesný čas a číslo skříňky ve vestibulu knihovny, kde si může své knihy vyzvednout,“ popsala způsob výpůjček ředitelka s tím, že na vyzvednutí má dotyčný deset minut. Pak se knihy vracejí zpět do regálů. Vracení knih je bezkontaktní dlouho, vracejí se do biblioboxu v Zahradní ulici.