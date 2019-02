Volary - Čtenáři, kteří jsou registrovaní v Městské knihovně ve Volarech, musejí od příštího týdne počítat s jejím uzavřením.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Zlata Měchurová

Provoz bude přerušen na celý měsíc v době od 1. do 31. července z důvodu revize. U zapůjčených knih, které čtenáři nestihnou vrátit do konce června, se výpůjční doba automaticky prodlouží do srpna. Občanské sdružení U Nás, Volary proto bude v této době zajišťovat v pohotovosti tým první knižní pomoci a zapůjčení knihy ze svých velkých zásob.