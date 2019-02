Vimperk - Stěhování městské knihovny do prostor Telekomunikační budovy (TKB) se pozdrží.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Stejně tak si budou muset na novou služebnu počkat i strážníci městské policie.

„Zastupitelstvo posvětilo realizaci projektu Knihovna - komunitní centrum města. Jednalo se víceméně o formalitu kvůli podání žádosti o dotaci z regionálního operačního programu. V minulém projektu, se kterým jsme neuspěli, se měnily pouze dílčí záležitosti, které by měly zvýšit bodové hodnocení žádosti,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Petrášek.

Projekt by měl řešit využití prostor v TKB pro potřeby městské knihovny, bezbariérový přístup a možnost pořádání kulturních a společenských akcí. „Pro ně je v současných prostorách knihovny stísněné místo. Novými prostory by se zvýšila i kapacita depozitáře knihovny,“ řekl Petrášek. Celý projekt vyjde na více než devět milionů korun. Závislý je ale na finanční podpoře z jiných zdrojů.

„Máme k dispozici nový pohled na celou budovu, který významně řeší připomínky veřejnosti k minulému projektu. Například světlo by měl zajistit jakýsi světelný tubus s vyústěním nad střechou,“ poodhalil místostarosta novinky v projektu. Změnit by se měl částečně i pohled na horní část TKB. „Plánujeme také dostavbu kancelářských prostor na střechu do zatím nevyužitých proluk,“ doplnil starosta Pavel Dvořák.

Ani městská policie se zatím nebude stěhovat, přestože se tak mělo dít nejprve na jaře a následně pak na přelomu léta a podzimu tohoto roku. „Projekt jsme pro letošní rok zastavili, a to hlavně z finančních důvodů. K prvnímu srpnu jsme měli propad v příjmové části rozpočtu z daní sedm milionů korun a odhad ke konci roku se pohybuje mezi třinácti až patnácti miliony korun,“ uvedl starosta Pavel Dvořák.

Projekt proto vedení města odsouvá na příští rok. Ve hře je navíc prodej objektu, ve kterém sídlí městská policie nyní. Důvodem je podle starosty Dvořáka současná nepříznivá situace na trhu s nemovitostmi.

Deník/Miroslav Fuchs